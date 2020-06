Duemila paia di scarpe in Piazza Saffi: i Fridays for future manifestano per l'ambiente

Duemila paia di scarpe di tutti i modelli e colori sparse per Piazza Saffi. Duemila paia di scarpe, a simboleggiare la presenza delle persone in carne e ossa. Una Piazza piena, quindi, ma senza assembramenti. I Fridays For Future sono tornati venerdì pomeriggio a manifestare in occasione della Giornata mondiale per l'Ambiente, con un flashmob nel cuore del centro storico della città. Ma la presenza fisica è stata limitata al minimo indispensabile e con tutte le misure di sicurezza rigorosamente rispettate.

"Abbiamo scelto un format un po' differente rispetto a quelli tradizionale - spiega una manifestante -. Per rispettare i divieti di assembramento e le misure di distanziamento imposte dall'emergenza sanitaria abbiamo scelto di utilizzare le scarpe come simbolo di coloro che manifesterebbero per il loro futuro e per il clima".

Video - Il flash mob dei Fridays For Future

Non poteva essere quindi che "Ripartiamo con il piede giusto" lo slogan dell'iniziativa. Ha contribuito alla manifestazione il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Caritas di Forlì e Meldola, semplici cittadini e negozianti. Al termine i passanti potevano acquistare uno o più paia di scarpe al prezzo di 3 euro. Quanto raccolto sarà devoluto al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e alla Caritas.