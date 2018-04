E' in arrivo una domenica dedicata alla passeggiata: torna "Cammina Cammina. La salute si avvicina"

E' in arrivo una domenica dedicata alla camminata. Il Parco Urbano di Forlì ospiterà la terza edizione di "Cammina Cammina. La salute si avvicina", un'iniziativa organizzata dall'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica "Forlì Sport e Benessere" con Aics, Endas, Csi, Libertas, Uisp e Coni Forlì per sensibilizzare i cittadini a proposito dei benefici della camminata. Sono stati organizzati 4 gruppi di cammino, diversificati per livello di difficoltà: camminata veloce, camminata lenta, camminata per diversamente abili, camminata con cani (percorso esterno al campo). I gruppi di cammino saranno identificati da un palloncino colorato, un colore per ogni gruppo, che sarà consegnato ad ogni partecipante.

La partenza della camminata, è prevista per le 10 e si svolgerà lungo un percorso all'interno del parco urbano (ingresso via Fiume Montone) e sarà guidata da un operatore dell'Ascd "Forlì Sport e Benessere". Al termine della camminata è previsto un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Per questa edizione, anche nell'ambito di Forlì Città Europea dello Sport 2018, si è pensato di abbinare un concorso rivolto alle classi 1^ e 2^ delle scuole primarie di primo grado di Forlì che premierà le tre classi più numerose.

"Sulla base dell'esperienza dello scorso anno si prevede la partecipazione di circa 150 persone ed una trentina di cani - informa il presidente dell'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica "Forlì Sport e Benessere", Giovanni Bucci -. e sono stati già presi contatti con le associazioni CavaRei, Incontri senza Barriere e Opera don Pippo per il gruppo con diversamente abili, con l'associazione "Forlì Cammina" per la camminata veloce e con l'associazione "Dog Galaxy" per il gruppo a sei zampe". La partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita.