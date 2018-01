E' morta a Roma Virginia Paulucci Di Calboli: aveva 97 anni

E’ morta a Roma all’età di 97 anni Virginia Paulucci di Calboli, comunemente chiamata anche Baby San, da quando era nata, settimina, a Tokio il 23 luglio 1920. Era la figlia primogenita di Giacomo Barone, consigliere d’ambasciata e sposo di Camilla Paulucci di Calboli, sorella di Fulcieri, l’eroe medaglia d’oro morto l’anno precedente. Giacomo Barone con Camilla aveva seguito il suocero ambasciatore Raniero nella missione in Estremo Oriente e dopo la nascita del secondogenito, Fulcieri Jr., acquisirà il cognome dei Paulucci di Calboli ed il titolo di marchese per volontà del suocero Raniero e per decreto reale.



Virginia Baby San seguirà bambina il padre a Ginevra quando sarà nominato vicesegretario della Società delle Nazioni (1927 – 1932). Tra le sue istitutrici avrà anche la principessa Maria Cristina Giustiniani Bandini, esperta di questioni femminili al seguito di Giacomo.

Sarà poi coi genitori a Madrid, quando Giacomo sarà nominato ambasciatore in Spagna e nell’ambasciata conoscerà il consigliere del padre Gian Luigi Milesi Ferretti, che sposerà nel novembre 1944. Lo seguirà poi nella sua brillante carriera in molti organismi internazionali, e che lo porterà all’ambasciata al Cairo nell’Egitto di Sadat negli Anni Settanta.

Considerata la memoria della casa Paulucci di Calboli ha molto favorito, in accordo con il fratello Rinieri, ambasciatore da ultimo in India, le ricerche forlivesi sull’archivio Paulucci, in particolare di Giovanni Tassani, con cui ha mantenuto a lungo un intenso rapporto epistolare.

Le ceneri di Virginia Baby San Paulucci di Calboli Milesi Ferretti saranno prossimamente trasportate accanto alle spoglie del marito, già presenti nella tomba forlivese di famiglia, ove giacciono, oltre a Milesi Ferretti, altri tre “Ambasciatori d’Italia”, come recitano i titoli apposti alle singole urne: Raniero, Giacomo e Rinieri.