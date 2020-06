E' morta la segretaria generale della Provincia, ha guidato la trasformazione dell'ente

E' morta a 57 anni, colpita da un male incurabile, Francesca Bagnato, segretaria generale della Provincia di Forlì-Cesena. Originaria della Calabria, Bagnato era in servizio nel palazzo dei Signori della Missione dal 2015 e ha accompagnato a Forlì dal punto di vista amministrativo la trasformazione che gli enti provincia hanno subito negli ultimi anni. Braccio destro del presidente Gabriele Fratto, che è anche sindaco di Bertinoro, trova le parole di cordoglio del massimo vertice dell'ente.

Così Fratto: “Con estremo dolore comunico che è mancata la nostra segretaria generale della Provincia di Forlì-Cesena, Francesca Bagnato. Il dolore umano e professionale è immenso e le parole mancano di significato per descrivere il profondo sentimento di questi istanti. Francesca è stata per tutti noi un supporto fondamentale oltre che una persona di grande spessore e personalità. Un profondo abbraccio alla famiglia di Francesca, a Margherita, Elisabetta e Roberto e ovviamente a te cara Francesca: sono onorato di averti conosciuto e aver condiviso con te istanti di un percorso di vita che resteranno per sempre impressi. Mi mancherai immensamente”.

Francesca Bagnato è stata in servizio fino a qualche tempo fa a Forlì, prima dell'aggravamento della malattia che l'ha portata al decesso. Precedentemente è stata segretario comunale del Comune di Cervia.

Anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini partecipa al lutto: “Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Francesca Bagnato, Segretario Generale della Provincia di Forlì-Cesena. Persona dalla solida preparazione e dal carattere determinato, Bagnato è stata per anni un punto di riferimento autorevole nel sistema degli Enti Locali del territorio. La nostra Città, l'intera Provincia e la Romagna perdono un tecnico di alto valore professionale e morale che ha messo competenze e impegno al servizio della comunità, sia nelle funzioni seguite direttamente, sia nell'assicurare collaborazione costante agli amministratori, al personale dipendente, alle realtà che operano nel sistema provinciale della Pubblica amministrazione. Tutto questo in anni particolarmente complessi e difficili. La Città di Forlì, dei cui sentimenti mi faccio interprete, ricorda Francesca Bagnato con affetto e stima. Alla Famiglia e ai Congiunti, al Presidente e ai Colleghi dell'Amministrazione Provinciale e a tutti coloro che hanno condiviso con la Dottoressa Bagnato percorsi di lavoro e di impegno civico giungano i sentimenti di cordoglio da parte del Comune di Forlì”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ricorda anche Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e Presidente di UPI: “Sono addolorato per la scomparsa di Francesca Bagnato, con cui ho avuto modo di lavorare durante il mio incarico di assessore al Comune di Cervia e di cui conservo un caro ricordo sia per le doti umane che per le qualità professionali. Personalmente, a nome delle Province d’Italia e certo di interpretare il sentimento di tutti i Segretari e Direttori Generali colleghi della Dottoressa Bagnato, mi permetto di fare arrivare alla famiglia un caro abbraccio”.