E' morta Gabriella Moroni, per decenni in Comune alla guida dell'anagrafe

E' morta nei giorni scorsi Gabriella Moroni, per 36 anni in servizio al Comune di Forlì e dove ha svolto per molti anni di dirigente del servizio Anagrafe. Moroni aveva 70 anni ed era andata in pensione dieci anni fa. Il Comune l'ha ricordata apponendo un manifesto funebre nell'atrio della residenza comunale.