E' morto Walter Collinelli, l'allenatore della "rinascita" del Forlì calcio

Aveva 59 anni ed era un volto noto del calcio cittadino. Nel momento più nero del Forlì Calcio, quello del fallimento della società di 12 anni fa, fu uno degli attori che prese in mano una squadra destinata altrimenti a scomparire, facendo l'allenatore. E' morto Walter Collinelli, da alcuni anni colpito da un tumore che lo ha portato via all'affetto dei suoi cari e dei suoi amici del club Forza Forlì. Gli amici ne ricordano il volto sempre sorridente e per quell'avventura di allenatore del Forlì 1919 nel campionato di terza categoria, quello successivo al tracollo, con la squadra che nasceva proprio dallo storico club della tifoseria forlivese, nel campionato 2006-2007.

A ricordarlo è Franco Pardolesi che in quella stessa stagione fu presidente della società che teneva vivi i colori bianco-rossi: “Ciao caro amico di mille battaglie, di mille giornate, di tante avventure. Caro Walter abbiamo fumato l'ultima sigaretta tra noi due pochi giorni fa. Non ci raccontavamo cosa sarebbe accaduto ma ci guardavamo negli occhi. Tra noi non c'era bisogno di parlare. Avevamo una luce comune che ci legava, ci capivamo al volo. Tutti noi del Club abbiamo avuto la grande fortuna di averti per tanti, lunghi, splendidi anni con noi. Sei venuto tante volte a bordo campo a vederci nella 'Gabbia' e il tuo cuore volava con noi dietro a quel pallone che è stata la benedizione della nostra vita. Ci siamo voluti tutti un bene immenso. Perché la vita è questa e vale la pena di essere vissuta se si incontrano delle persone come te”.

Collinelli, ribattezzato come "Mister Rinascita" per essere stato l'allenatore del nuovo Forlì Football Club nella stagione 2006/07, viene ricordato dalla società biancorossa come "spirito libero, sorriso contagioso. Walter per oltre venti anni è stato anima e cuore del Club Forza Forlì diventando un punto di riferimento dello storico gruppo amatoriale nelle cui fila ha militato per oltre 1000 partite".