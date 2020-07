E' specializzato nella produzione di piadine e crescioni: ottiene il riconoscimento di "Eccellenza italiana"

Il bar- ristorante fast food “Antichi sapori anni ’30”, punto di ritrovo nel cuore di Predappio specializzato nella produzione propria di piadine e crescioni tipici romagnoli, ha ricevuto il riconoscimento di “Eccellenza italiana”, marchio registrato dal ministero dello Sviluppo economico per la tutela delle aziende del Belpaese. Il locale, gestito dai due proprietari Simone Soncin e Annalisa Castaldi, ha richiesto e ottenuto l’iscrizione certificando di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare tra cui l’utilizzo di prodotti di qualità del territorio e selezionati Made in Italy.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un punto di riferimento per chi ama le tradizioni della Romagna più vera, dove il gusto si sposa con la genuinità, regalando agli ospiti tutta la bontà e la simpatia di questa terra meravigliosa - si legge sul sito di “Eccellenze italiane” -. Potrete così gustare piadine, crescioni, spianate, rotoli, bruschette e altre numerose e gustosissime proposte, realizzate con materie prime e ingredienti selezionati rigorosamente made in Italy per garantire il massimo del gusto e della qualità. Il tutto condito dalla cortesia e dalla gentilezza di chi lavora con passione e grande professionalità".