E' tempo di controesodo, ma c'è anche chi va in ferie: traffico intenso in A14

Sono ore di traffico molto intenso sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. E' infatti tempo di controesodo e di rientro in città per chi ha finito le vacanze estive, ma anche di partenza per chi ha scelto l'ultima settimana di agosto per raggiungere le località turistiche. Traffico da "bollino rosso", gravato anche dallo sciopero dei casellanti "a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore, in continuità con il primo sciopero proclamato dalle organizzazioni di categoria il 4 e 5 agosto".

Ad accompagnare gli automobilisti nuvole e schiarite, con temperature intorno ai 30°C. Lunedì è prevista invece nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Addensamenti più consistenti in area appenninica potranno dar luogo a rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 23 gradi; le massime tra 29 e 32 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso martedì, mentre nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "una debole circolazione ciclonica in ingresso sul mediterraneo manterrà condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Locali addensamenti più consistenti potranno dar luogo ad isolati rovesci più probabili in area appenninica. Temperature pressochè stazionarie".