Un laboratorio innovativo, ecco il nuovo Santarelli: approvato il progetto definitivo

C'è il semaforo verde della Giunta comunale al progetto di riqualificazione dell'ex asilo Santarelli. L'importo dell'intervento è di 5 milioni di euro: circa 2,7 milioni di euro sono finanziati dalla regione attraverso i contributi Por Fesr 2014-2020 (" ‘Città attrattive e partecipate"), circa 2,3 milioni arrivano dall'avanzo di amministrazione e 1,72 milioni da contributi dello Stato ("Programma straordinariodi intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"). Quella dell'ex Santarelli è una superificie molto vasta, di circa 2500 metri quadrati. La struttura fu inaugurata nel 1937 da Rachele Mussolini e dalla Regina d'Italia, Elena, 1938. Fu il primo asilo laico dopo l'unificazione d'Italia. Progettato dall'ingegner Savini, l'edificio, articolato in tre blocchi, è stato chiuso nel 2012. L'obiettivo è quello di completare i lavori entro il 2019.

Il finanziamento del Por Fesr Emilia Romagna, ottenuto per il restauro della struttura, contiene inoltre risorse da destinare alla realizzazione di un laboratorio aperto di innovazione e di un museo-biblioteca, che opererà in linea con la strategia del Comune sulla città del '900 per potenziare tutta l'area dei musei e portare integrazione e attività in quel settore di centro storico. Il laboratorio aperto di innovazione, era stato spiegato, sarà gestito da un'impresa o un raggruppamento di più soggetti che, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, riceverà un finanziamento della durata di 3 anni. Attraverso un apposito bando sarà infatti selezionato il soggetto gestore in base alla coerenza del progetto presentato con le finalità della strategia del Comune e alla credibilità e sostenibilità del relativo piano finanziario. Saranno tenuti in considerazione la qualità delle attività proposte, la capacità che esse hanno di intercettare giovani talenti, le relazioni col sistema culturale, associativo e della formazione del territorio.