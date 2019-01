Eccidio di via Ripa: l'Anpi organizza per la commemorazione un concorso aristico

Nell'ambito delle commemorazioni previste per l'anniversario dell'eccidio di via Ripa, che culmineranno con lo spettacolo "Armati mio cuore. Le ragazze di via della Ripa" al teatro Diego Fabbri e una serie di interventi nelle scuole, oltre alle consuete celebrazioni sul luogo della strage, l'Anpi (col patrocinio di Comune di Forlì - assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e Pari Opportunità - Regione Emilia Romagna , Ufficio Scolastico Regionale e la collaborazione con Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Unica Reti, Forlifarma, Romagna Acque Società delle Fonti, Udi, Cgil, Istituto Storico per la Resistenza, Associazione Luciano Lama) bandisce un concorso per immagini e opere grafiche per sensibilizzare sia i cittadini forlivesi che gli studenti delle scuole secondarie sull’importante evento forlivese del 1944.

Il concorso, infatti è diviso in due sezioni, una aperta a tutti, una limitata agli iscritti a scuole secondarie di II grado. Il formato massimo delle opere sarà di 70 per 100 centimetri. I premi previsti - 3 per ciascuna categoria - saranno di 300 euro per il primo classificato, 200 per il secondo, 100 per il terzo. I partecipanti potranno richiedere il bando via mail o ritirarlo presso la sede ANPI di Forlì, in via Albicini 25 dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30. La consegna degli elaborati - da effettuarsi entro le 12 del 15 febbraio - potrà avvenire, se in digitale, tramite e-mail all’indirizzo info@anpiforli.it , oppure tramite spedizione postale all’indirizzo Anpi – Via Albicini,25 Forlì, oppure con consegna diretta nella sede Anpi.