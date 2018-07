La super eclisse: la Luna diventerà rossa. Insieme a Marte sarà uno show unico

Sarà l'attesa per l’eclissi di Luna di venerdì sera, che sarà la più lunga del secolo. Il culmine è previsto alle 22,22 quando per circa 11 minuti il nostro satellite diventerà rosso sangue. Il nostro satellite naturale si troverà nel cono d’ombra creato dalla Terra che nello stesso momento si posizionerà tra la Luna e il sole. Durante un’eclissi lunare totale, la luce solare che colpisce l’atmosfera viene assorbita e poi irradiata verso l’esterno. La luce blu è la più colpita. Questo significa che l’atmosfera filtra la maggior parte della luce blu. Quel che rimane è la luce arancione e rossa.

Sarà un eclisse particolare, perchè ci sarà anche un altro protagonista: Marte si troverà in cielo proprio accanto alla Luna. Saranno separati da appena sei gradi. Il satellite e il pianeta si troveranno in opposizione, ovvero dalla parte opposta del cielo rispetto al Sole. E' un fenomeno che si verifica ogni 28 giorni, ogni volta che la Luna è piena, e il suo volto "illiuminato" completamente metti in evidenzia un disco rotondo. Marte raggiunge l'opposizione circa ogni 26 mesi. In questi giorni raggiunge anche il punto più vicino al Sole (perielio) e quindi si parla di "grande opposizione".

SPECIALE ECLISSE: DOVE AMMIRARLA

Il Gruppo Astrofili Forlivesi, un'associazione di astronomia amatoriale del territorio di Forlì, si troverà in piazza Saffi per mettere a disposizione della cittadinanza le proprie strumentazioni per l'osservazione del fenomeno celeste. "Ci teniamo a sottolineare che l'evento sarà completamente gratuito, e che verrà svolto in collaborazione con il comune di Forlì nell'ambito dell'iniziativa "Piazze d'Estate", spiega il vice presidente dell'associazione, Giovanni Succi.

Luna rossa sangue, spettacolo irripetibile nel cielo

L'eclissi di Luna è solo una delle 5 eclissi previste nel 2018, ma sicuramente di quella del 27 luglio è la più lunga e suggestiva. L'ideale è scegliere un luogo quanto più possibile privo di illuminazione artificiale per poter godere appieno dell'esperienza. Ma non è l'unica sorpresa della serata. A ridosso della Luna in eclisse dall’orizzonte si leverà Marte, che si troverà a 57,5 milioni di chilometri dalla Terra, poco più della minima distanza possibile (56 milioni di chilometri). Nel corso della sera potremo osservare ben 4 pianeti ad occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e, naturalmente, Marte. Sarà una vera e propria 'Notte dei pianeti' che farà da 'contorno' alla Notte della Luna Rossa.