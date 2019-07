Per il mezzo secolo dello sbarco sulla Luna ecco l'eclissi parziale

Martedì 16 luglio tutti con gli occhi all'insù. A pochi giorni dal cinquantesimo dello sbarco sulla Luna, che avvenne il 20 luglio del 1969 , il satellite terrestre regalerà una spettacolare eclissi parziale. Il cono d'ombra della Terra oscurerà la Luna per circa due terzi e raggiungerà il suo picco tra le 22 e le 22.30. Un'eclissi lunare parziale si concretizza quando durante l'allineamento tra Sole, Terra e Luna, il cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta oscura solo parzialmente il disco del satellite, che prende così un caratteristico colore rossastro.

La Luna entrerà nel cono di penombra alle 20:44 circa in Italia. Il contatto con il cono d'ombra, che sancisce l'inizio della vera e propria eclissi lunare, si verificherà alle 22:01, mentre il picco massimo verrà raggiunto alle 22:30. In quel momento il disco lunare apparirà ampiamente oscurato dall'ombra della Terra, presentandosi in parte rossastro e in parte bianco-giallognolo. Superato il picco inizierà la fase di uscita dal cono d'ombra, che avverrà a 00:59 di mercoledì 17 luglio. L'evento astronomico sarà impreziosita da una splendida congiunzione astrale con Saturno.

Come fotografare l’eclissi di luna

Sono vari i modi per fotografare questa eclissi, e come spiegato sul portale astronomitaly.com, la prima cosa da sapere è che ogni impostazione può variare a seconda dell’attrezzatura a propria disposione. Innanzitutto serve un treppiedi e un telecomando per lo scatto remoto (se la telecamera non è già predisposta per l’autoscatto). La fotocamera deve essere dotata di impostazioni manuali per poter fotografare la Luna senza saturarla e trovando la giusta combinazione tra tempo di esposizione e sensibilità Iso.

Il metodo più semplice è dotarsi di un telescopio o un obiettivo di lunga focale che ti permetta di aumentare gli ingrandimenti. A meno che tu non sia dotato di un Astro-inseguitore la regola è che ad ingrandimenti più elevati dovrai impostare tempi di esposizione più brevi per evitare il mosso. Per fotografare il satellite che sovrasta elementi paesaggistici occorre utilizzare un obiettivo a corta focale (dunque bassi ingrandimenti). Se si desidera fotografare il percorso che seguirà la Luna durante l’eclissi, il caso più complesso: nella fase iniziale dell’Eclissi di Luna si consiglia di piazzare l’immagine della Luna in uno degli angoli prevedendo il percorso che farà la Luna all’interno dell’inquadratura.

Bisognerà a questo punto scattare una sequenza di immagini a tempi regolari per ricomporre il tragitto e le fasi della luna. Si potrebbe iniziare con una esposizione base di 1/125 secondi a f5.6 per poi aumentare i tempi di esposizione ad esempio a 1/8 mano mano in quanto la Luna sarà maggiormente scura. Le immagini andranno poi sommate e composte in un’unica foto in post-produzione. In ogni caso serve seguire la tabella consigliata o fare delle prove per trovare le giuste combinazioni.