La prossima sarà nel Capodanno del 2028: eclisse con la super Luna rossa

La levataccia dovrebbe valere la pena, perché per vedere un fenomeno simile bisognerà aspettare il 31 dicembre 2028. Quindi varrà la pena puntare la sveglia nel cuore della nottata tra domenica e lunedì per non perdere l'eclisse totale di Luna, col satellite terrestre che "scomparirà" alla vista dell'occhio umano. Condizioni meteorologiche permettendo, tutta la fase di eclisse sarà visibile presto al mattino e durerà un'ora e 2 minuti. Il culmine è atteso alle 6.12 italiane.

Il fenomeno si osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, occultando la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra e un cono d’ombra. Quando la Luna si trova interamente all’interno del cono d’ombra, inizia la fase di eclisse totale. Oltre ad essere rossa, la Luna apparirà più grande e luminosa del solito.

L'eclissi lunare inizierà poco dopo le 3.30 del mattino e raggiungerà il suo massimo intorno alle 6. Il satellite terreste inizierà a entrare nella penombra intorno alle 3.36 del mattino. L'inizio della totalità sarà alle 5.41 mentre il massimo dell'eclisse sarà raggiunto alle 6.12. La totalità finirà alle 6.43 e la Luna uscirà dalla penombra alle 8.48