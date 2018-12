Il 2019 regalerà un'altra eclissi di Luna: ma bisognerà fare la notte in bianco

Il 2019 offrirà subito un autentico spettacolo della natura. Nella nottata tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio è in programma una nuova eclisse totale di Luna. Rispetto alla super eclisse del 27 luglio scorso, la più lunga del secolo, sarà necessario fare la notte in bianco. Già perchè lo show inizierà alle 3.36, quando avverrà il primo contratto con la penombra. Alle 4.34 ci sarà il primo contatto con l'ombra

Per l'appuntamento clou occorrerà mettere la sveglia alle 5.41, quando ci sarà l'inizio della fase totale. Alle 6.13 ci sarà la fase massima dell'eclissi, con la conclusione della fase totale alle 6.44. Alle 7.52 ci sarà l'ultimo contatto con l'ombra, mentre l'ultimo contatto con la penombra alle 8.50. Per ammirarla bisognerà sacrificare qualche ora di sonno e sperare come sempre in un cielo sgombero da nuvole e nebbie.