Luna piena e cielo terso: l'eclissi parziale ha incantato tutti

Tutti con gli occhi all'insù martedì sera per ammirare la regina eclissarsi parzialmente. E' stato un autentico spettacolo quello che ha regalato la Luna piena, tuffatasi nel cono d’ombra proiettato dalla Terra. A renderlo ancor più affascinante è stato il cielo, completamente terso e privo di nuvole. Un fenomeno visibile a occhio nudo, ma l'uso di binocoli e telescopi hanno aiutato a cogliere meglio i dettagli e l’evoluzione dell’eclissi.

Per ammirare un’altra eclissi lunare bisognerà aspettare fino al 16 maggio 2022, quando sarà totale. Lo spettacolo della natura è coinciso col cinquantesimo dello storico sbarco sulla Luna degli astronauti della missione Apollo 11, che proprio il 16 luglio di mezzo secolo fa partivano a bordo del potente razzo Saturn V dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Il 20 luglio il "piccolo passo per l'uomo grande passo per l'umanità": la storica frase pronunciata dall'astronauta Neil Armstrong alle 20:17:40.

Foto di Manuel Doccula