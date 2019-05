Ecoendoscopisti di tutta Italia riuniti a Forlimpopoli per un convegno

Ecoendoscopistidi tutta Italia riuniti a Forlimpopoli il 18 maggio, a Casa Artusi di Forlimpopoli, per il convegno "Endoscopy on call, la rete delle emergenze - urgenze gastroenterologiche della Provincia di Forlì-Cesena". Direttore del corso è Carlo Fabbri, direttore dell'Unità Operativa di Gastronterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena e presidente eletto della Società Italiana di Endoscopia Digestiva. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria organizzativa. La scheda di iscrizione debitamente compilata entro il 10 maggio.