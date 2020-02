"Ecologia integrale per puntare su nuovi stili di vita": se ne parla in un incontro

Martedì alle 20,45 è in programma al Circolo Acli di Magliano (Via Maglianella, 29) un momento di formazione dei Circoli Acli di Magliano, Carpena, San Martino in Strada e Ca'Ossi, insiti nel Vicariato diocesano Sud Ovest di Forlì, sul tema "Ecologia integrale per puntare su nuovi stili di vita". I relatori saranno don Massimo Masini, parroco di S.Martino in Strada, Grisignano, Collina e S.Lorenzo e Andrea Turchi, operatore Caritas, responsabile del Laboratorio Nuovi Stili di Vita della Caritas diocesana- direttore Filippo Monari.

"Filo conduttore della serata sarà la sfida educativa, la conversione ecologica e la concretezza del cambiamento con nuovi di stili di vita a partire dalla nostra quotidianità, a cui ci chiama come persone e società Papa Francesco nell’enciclica “Laudato Si” - viene illustrato -. Egli ci invita a ricercare uno sviluppo sostenibile che cerchi di cambiare questa situazione di criticità e disagio che caratterizza la nostra epoca. L’ecologia integrale a cui si riferisce il Papa è fatta di nuove sfide culturali, sociali e relazionali, al cui interno diventano fondamentali il consumo consapevole, la solidarietà tra famiglie, associazioni, soggetti economici e Istituzioni civili per un un approccio sociale che guardi in modo concreto alla giustizia e alla salvaguardia del creato".