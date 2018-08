Ecotecnica, il Comune si occuperà dello smaltimento dei rifiuti

L'amministrazione comunale di Forlì si occuperà dello smaltimento dei rifiuti presenti nel sito di Ecotecnica, a San Lorenzo in Noceto. E' quanto emerso dalla Conferenza dei servizi, che si è riunita giovedì pomeriggio alla presenza di Vigili del Fuoco, Ausl, Arpae, curatore fallimentare e tecnici del Comune. La curatrice, per mancanza di risorse, non sarà in grado di ottemperare all'ordinanza comunale. La Conferenza tornerà a riunirsi il prossimo 29 agosto. Intanto il Comune ha provveduto alla revoca dell'"autorizzazione ambientale". Il caso Ecotecnica sarà discusso martedì prossimo in Giunta, che dovrà stabilire come trovare i fondi per smaltire le tonnellate di rifiuti. La notizia è riportata sulla stampa locale.