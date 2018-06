Edda Mussolini: "Mia nonna Rachele è una figura da riscoprire"

La nipote del Duce, figlia di Annamaria Mussolini e del presentatore Nando Pucci Negri, è impegnata nella rivisitazione della complessa vicenda umana di Donna Rachele, assieme alla quale ha vissuto a Carpena durante la infanzia e la adolescenza, raccogliendone preziosi ricordi e testimonianze. Edda, scrittrice e autrice televisiva, ha pubblicato un libro nel quale, con garbo e comprensibile partecipazione emotiva, descrive i passaggi salienti della vita di Donna Rachele. Conversando con Mario Russomanno ha ricordato che "era una persona semplice ma di grande personalità, la cui esistenza è stata segnata da tragedie quasi inenarrabili. Seppe rimanere se stessa nei momenti di povertà, che visse prima e dopo l'ascesa al potere di mio nonno, e in quelli in cui si trovò ad essere la prima donna della nazione dopo la Regina d'Italia". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23 su VideoRegione.