Edicola e la cioccolateria animano una porzione di corso con la "Pralina d'oro"

Il commercio non è solo un servizio, ma quando è “di vicinato” diventa un'occasione anche per fare animazione e rinsaldare i legami sociali, fin dalle piccole cose. E a tenere animata una piccola porzione di corso della Repubblica è l'edicola 'Sego' e la cioccolateria 'Pralina' che si trovano a pochi metri di distanza, nei pressi del voltone pedonale che dà su piazza XX Settembre. I due esercizi, con l'ex vicesindaco di Forlì Giancarlo Biserna nei panni di animatore, hanno ideato il premio 'Pralina d'Oro', che altro non è che un piccolo dono in cioccolata a quello che - ad insindacabile giudizio della giuria – è il forlivese del mese.

Sono le stesse cronache riportate nei giornali in vendita da 'Sego' a suggerire il personaggio del mese. Negli ultimi due mesi i “premiati” sono stati il mister (poi esonerato) del Forlì Calcio Eugenio Benuzzi e poi il funzionario di polizia in pensione, ora scrittore, Carmelo Pecora. Il terzo premiato è Massimo Matteucci battezzato come “Il gladiatore” da Biserna. Che spiega: “E' un personaggio unico del centro storico forlivese, tutti i giorni mattina e pomeriggio sempre in piazza con la sua carrozzella. Mantiene le sue abitudini, esattamente come faceva prima della malattia. Uomo brillante e ricco di relazioni, era direttore di agenzia di banca nella storica sede di piazza Saffi all'nagolo con corso Diaz. E viene in bus da sempre due volte al giorno da Forlimpopoli. Segnalo il premio erché la sua risposta è stata strabiliante e da far riflettere tutti. 'Dove trovi la forza', gli abbiamo chiesto. E Lui 'Guardate che non sono mai stato cosi bene'”.

Il premio 'Pralina d'Oro' viene conferito via Facebook. L'edicolante Daniele ('Sego'), Elina di Pralina e Biserna, infatti, assieme ad un improvvisato cine-operatore col cellulare registrano un breve video che poi viene messo online a disposizione dei forlivesi sulla pagina facebook di 'Edicola Sego'.