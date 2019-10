Gli edicolanti prendono il "diploma": ora sono ufficialmente info-point turistici

Le edicole di Forlì diventano ufficialmente anche un Info-Point turistico. Il sindaco Gian Luca Zattini ha consegnato giovedì gli attestati che confermano la preparazione degli edicolanti a promuovere la città mercuriale. Nei punti vendita si potranno trovare cartine e depliant riguardanti la storia di Forlì. L’iniziativa è legata al "Fondo per il potenziamento del sistema di informazione e accoglienza turistica di Forlì attraverso il coinvolgimento delle edicole del territorio comunale per l'anno 2019-2020" che ha sancito l’accordo di collaborazione fra Comune e operatori attraverso un patto che vede le edicole diventare punti di riferimento per attività di informazione culturale e di servizio civico.

Le edicole hanno ora uno spazio per la distribuzione gratuita di materiale informativo di carattere turistico, storico, culturale e ricettivo, appositamente fornito dal servizio turistico del Comune. I titolari e i loro collaboratori hanno partecipato ad una specifica formazione, con rilascio di relativa attestazione. La prospettiva è quella di sviluppare un sistema di informazione turistica diffusa. Alla consegna degli attestati, avvenuta ai Musei San Domenico, erano presenti anche la consigliera comunale Marinella Portolani, ideatrice e promotrice a livello nazionale e locale del progetto e responsabile per l’area romagnola del Sindacato nazionale Autonomo Giornalai (del quale è componente della Giunta e del Consiglio nazionale) e il dirigente del Servizio Cultura e Turismo del Comune di Forlì Stefano Benetti.