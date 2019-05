Edicole Info Point, contributo annuo di 600 euro: come farne richiesta

E' stato pubblicato sul portale del Comune di Forlì l'avviso relativo al "Fondo per il potenziamento del sistema di informazione e accoglienza turistica di Forlì attraverso il coinvolgimento delle edicole del territorio comunale per l'anno 2019-2020 – Criteri e condizioni per l'assegnazione dei contributi – Approvazione". E' stato istituito un fondo con una dotazione complessiva biennale di 70.800 euro, da destinarsi all’erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle edicole della città mercuriale aderenti al "Sistema di informazione e accoglienza turistica diffusa".

L’avviso pubblico col disciplinare e tutta la documentazione necessaria per richiedere l’assegnazione del contributo in oggetto, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione relativa a servizi e bandi http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx. Possono presentare richiesta di contributo e di contestuale adesione al Sistema di informazione e accoglienza turistica diffusa di cui al presente avviso, i titolari di edicole aventi sede legale ed operativa nel territorio comunale di Forlì e attive alla data di presentazione dell’istanza.

I termini

Le domande con i relativi allegati, scansionate, dovranno pervenire entro la giornata del 3 giugno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it. L’amministrazione comunale riconoscerà a favore degli aventi diritto, un compenso annuale pari a 600 euro per ogni singola edicola. Per qualsiasi informazione in merito alle modalità di iscrizione, partecipazione e svolgimento dei corsi è possibile contattare l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, e-mail: iat@comune.forli.fc.it – tel. 0543 712435.