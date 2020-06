Edilizia scolastica, a fine giugno il via dei lavori di riqualificazione della "Livio Tempesta"

Concluso l'iter per l'inizio dei lavori riguardanti la riqualificazione anti-sismica e impiantistica della Scuola primaria Livio Tempesta. Il vice coordinatore del comitato di quartiere Cava, Giuseppe Bertolino, parla di "un nuovo grande obiettivo raggiunto". Nei giorni scorsi è stato presentato in Comune il progetto definitivo, mentre il cantiere prenderà il via a fine giugno. "Il comitato di quartiere Cava ha lavorato da anni per giungere a questo obiettivo - ribadisce Bertolino -. La richiesta di allora è stata accolta dall'ex assessore Francesco Gardini, mentre il progetto è stato realizzato dall'ingegnere Gianluca Foca del comune di Forlì che ringraziamo tantissimo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegue Bertolino: "Abbiamo seguito passo dopo passo l'iter burocratico, dalla presentazione al Miur per l'assegnazione dei fondi, l'arrivo dei fondi, la gara, e finalmente l’inizio dei lavori (conclusione prevista 2021). Un progetto lungimirante, per la sicurezza di tutti, che ha messo in evidenza l'importanza del bene comune, cioè la scuola di quartiere (come aveva ben inteso don Mario e il Comitato di villaggio degli anni ’50) che è una eccellenza del territorio. Un grazie alla attuale amministrazione e all'assessore Paola Casara, che ha contribuito a superare alcune inevitabili perplessità riguardo ai purtroppo necessari disagi che questi lavori potranno comportare. La riqualificazione del quartiere continua. La sicurezza di tutti è la priorità".