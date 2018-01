Edilizia scolastica, oltre 6 milioni di investimenti nel Forlivese: due scuole nuove e interventi in 10 Comuni

Dalla costruzione di nuove scuole a Modigliana e San Martino in Strada, ad interventi di natura strutturale, di efficientamento energetico ed adeguamento sismico. Sono decine le scuole coinvolte negli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi messi a disposizione dal Governo e assegnati dalla Regione tramite graduatorie di priorità concordate con le singole province. "Al territorio Forlivese si destinanto 6 milioni di euro per interventi nell'ambito dei fondi che sono stati stanziati a livello nazionale - spiega il deputato Marco Di Maio - per eseguire lavori sulle scuole di tutto il territorio nazionale nel triennio 2017-2019. Ciascuna Regione era chiamata a stabilire priorità, modalità di erogazione e natura degli interventi da finanziare in ciascuna delle proprie province, ovviamente in accordo con i Comuni che avevano progetti da finanziare".

"Mai come in questi anni l’istruzione e la riqualificazione degli edifici scolastici sono stati al centro dell’agenda del governo nazionale e delle amministrazioni regionale e locali – aggiunge il parlamentare romagnolo, fin dall'inizio del proprio mandato impegnato nel sostenere gli investimenti in edilizia scolastica -. Risorse aggiuntive rispetto a quelle già deliberate e approvate fin qui, che daranno fiato agli enti locali e risponderanno a una parte consistente dei bisogni dei territori in termini di edilizia scolastica".

TUTTI GLI INTERVENTI FINANZIATI

BERTINORO - A Bertinoro sono è previsto l'adeguamento sismico della scuola elementare “F. Rossi” per un importo di 300mila euro

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - La scuola media “Dante Alighieri” sarà sottoposta ad interventi di manutenzione straordinaria per 81.200 euro.

CIVITELLA DI ROMAGNA - Sono previsti lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, ripristino e mantenimento delle funzionalità dell’edificio scolastico e della palestra scolastica, efficientamento energetico e miglioramento funzionale (secondo stralcio) dell’istituto comprensivo di Civitella di Romagna, della scuola secondaria di I grado “Don Milani” e della scuola primaria “De Amicis” di Cusercoli. L'importo complessivo è di 330.000 euro. Sono inoltre previsti lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, ripristino e mantenimento della funzionalità dell’edificio scolastico e della palestra scolastica, efficientamento energetico e miglioramento funzionale (1° stralcio) dell’istituto comprensivo di Civitella di Romagna - scuola secondaria di I grado “Don Milani” e scuola primaria “De Amicis” di Cusercoli per un totale di 270mila euro (finanziamento mutuo Bei 260mila euro; altri finanziamenti 10.000 euro).

FORLÌ - Sono programmi lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, ripristino e mantenimento funzionalità dell’edificio scolastico, efficientamento energetico e miglioramento funzionale della scuola primaria “G. Matteotti”. L'importo è di 420.000 euro (inanziamento mutuo Bei di 420.000 euro). A San Martino in strada sarà costruita la nuova scuola media. L'importo è di 1.300.000 euro. Programmati anche lavori di adeguamento sismico, ripristino e mantenimento delle funzionalità dell’edificio scolastico e della palestra scolastica, miglioramento funzionale della scuola primaria “Livio Tempesta” per un importo di 900.000 euro.

FORLIMPOPOLI - Sarà sottoposta a manutenzione straordinaria la scuola elementare “De Amicis” (importo 90.889,90 euro) e l'elementare “Don Milani” (332.262,83 euro).

GALEATA - Sono in programma lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, ripristino e mantenimento delle funzionalità dell’edificio scolastico, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dell’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado “Flavio Biondo” e la scuola secondaria di II grado Ipsia “U. Comandini” (importo 700.000 euro).

MODIGLIANA - Sarà costruita a Modigliana la nuova scuola dell’infanzia. L'importo dei lavori è di 1.224.800 euro.

MELDOLA - Prevista la manutenzione straordinaria della scuola “Dante Alighieri” (importo 214.000 euro) e della scuola “Edmondo de Amicis” (80.000 euro).

PREDAPPIO - Programmata la manutenzione straordinaria della scuola media “P.V. Marone” (importo 145.106,58 euro).

ROCCA SAN CASCIANO - Programmata la messa in sicurezza dell’area esterna dell’istituto comprensivo “Valle del Montone” - infanzia “Lo Scoiattolo” - primaria - “L. Cappelli” - sec. I “L. Da Vinci” (importo 30.000 euro; finanziamento mutuo Bei 24.000 euro e altri finanziamenti 6.000 euro).