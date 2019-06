"L'unico amore della mia vita": il ricordo straziante del nonno del piccolo Edoardo

"Il mio Edoardino, unico amore della mia vita". Nel giorno dell'estremo saluto al piccolo Edoardo Bassani, il bambino di 4 anni deceduto a causa di un annegamento mercoledì al parco 'Mirabeach', il ricordo del nonno Giovanni Bassani colpisce al petto con una violenza straziante. Su Youtube, infatti, domenica sono comparsi due brevi video caricati dal nonno di Edoardo: nel primo si vede la piccola bara bianca in cui riposerà per sempre il piccolo, nel secondo il bimbo mentre gioca sorridente su di un motorino giocattolo. Due brevi video che, insieme, durano poco più di un minuto, ma che lasciano senza fiato a ogni singolo fotogramma.

Il funerale di Edoardo si svolge lunedì pomeriggio a Castrocaro, comune in cui vive la famiglia del bambino. Sarà possibile porgere l'ultimo saluto al piccolo nella chiesa centrale di Castrocaro, santi Nicolò e Francesco, alle 15,30. In contemporanea ci sarà il lutto cittadino, come già annunciato dal sindaco Marianna Tonellato. Per questa tragica morte il fascicolo per omicidio colposo della Procura di Ravenna vede iscritti ben 10 indagati tra cui la madre del piccolo, il bagnino e i responsabili della sicurezza a vario titolo, fino ai vertici di Mirabilandia. Sabato nell'area Mirabeach, dove è avvenuta la tragedia, si è tenuto un nuovo sopralluogo investigativo. L'autopsia avrebbe confermato che il decesso è sopraggiunto per annegamento.