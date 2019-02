Educazione alla cittadinanza, al via nelle scuole il progetto "Cittadini di Oggi e di Domani"

Al via anche nel comprensorio forlivese il progetto di educazione alla cittadinanza "Cittadini di Oggi e di Domani" che vede coinvolte ben 15 associazioni che si occupano di cittadinanza e che si sono rese disponibili a creare una rete sulla cittadinanza attiva e rivolta agli istituti scolastici per dare rilievo alla zona storica della città mercuriale, fulcro da sempre di scambi culturali e sociali. Con questo progetto ideato e coordinato da Francesca Fantini, gli insegnanti delle scuole hanno avuto la possibilità di invitare all’interno delle classi alcune associazioni aderenti al progetto per lo svolgimento di diverse attività (laboratori, letture, video e incontri) e per una reciproca conoscenza. Ogni classe aderente al progetto ha avuto la possibilità di scegliere un percorso legato alle associazioni partecipanti con cui lavorare didatticamente e che potrà poi “presentare” in maniera artistico-creativa durante la giornata della manifestazione finale che avverrà il 18 maggio insieme alle associazioni con cui hanno collaborato per unire tutti in una grande festa all’insegna di una buona cittadinanza oggi come domani.

Le associazioni aderenti al progetto sono "Libera - associazione contro le mafie", Centro per la pace “Annalena Tonelli”, Cosascuola Music Academy, Metamuseo-Fantariciclando, Lvia - Forlì nel mondo, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Centro Diego Fabbri, Consultorio Ucipem, Associazone Dinamica - Centro Attività Motorie, Cooperatori Osd – Opera Santa Dorotea, Arci, Amnesty International, Centro educativo Welcome e Associazione Italiana Celiachia. Queste associazioni ed enti insieme hanno collaborato per attivare laboratori ed attività nelle classi delle scuole aderenti al progetto (Scuola Primaria A. Manzoni, Scuola Primaria Dante Alighieri, Scuola Primaria Diego Fabbri, Scuola Secondaria di primo grado “Caterina Sforza”, Scuola Primaria A. Rivalta”).