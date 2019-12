Educazione ambientale, tante adesioni alle proposte didattiche del Multicentro Area Urbana

Al via per l'anno scolastico 2019-2020 le attività didattiche promosse dal Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l'Educazione Ambientale del Comune di Forlì (Mause), pensate per coinvolgere le nuove generazioni con iniziative di educazione e sensibilizzazione incentrate sui temi della sostenibilità ambientale, della partecipazione e della cittadinanza attiva. Per il quinto anno di fila, si conferma elevata l'attenzione del mondo della scuola verso questi temi: dopo aver coinvolto circa 10mila alunni di ogni ordine e grado a partire dal 2014, si stima infatti che quest’anno prenderanno parte alle attività formative proposte da associazioni, professionisti e altri attori locali complessivamente oltre 6.000 studenti di scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado, per un totale di circa 290 classi aderenti.

I laboratori e le visite didattiche, che promuovono a tutti i livelli e in tutte le sedi educative la cultura della sostenibilità come vettore principale per innescare la trasformazione del modello di sviluppo attuale, sostenendo stili di vita e modelli virtuosi di produzione e consumo, hanno preso il via in queste settimane ed entreranno nel vivo a partire da gennaio 2020. Presentato all'avvio dell'anno scolastico, i docenti hanno potuto consultare la nuova edizione del Catalogo Formativo redatto dal Multicentro Mause, contenente oltre 60 laboratori raggruppati in 4 macroaree tematiche e relative sotto-aree, che rappresentano le priorità di intento formativo- educativo sul tema della sostenibilità del Comune di Forlì e che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu. Tra queste si citano ad esempio l’educazione all'uso sostenibile delle risorse del Pianeta, azioni volte ad evitare lo spreco alimentare, la tutela, la promozione e la valorizzazione della biodiversità, l'educazione alla cittadinanza attiva, alla cura dei beni comuni, alla legalità, l'assetto del territorio e la mobilità sostenibile.