Educazione stradale, "Cittadini consapevoli crescono": un concorso per i bimbi di elementari e medie

Educazione stradale in famiglia, la consapevolezza dei pericoli della strada, diventare piccoli cittadini consapevoli: è questo l’obiettivo della prima edizione del concorso "Cittadini consapevoli crescono" rivolto agli studenti delle scuole primarie (quarta e quinta elementare) e secondarie di primo grado (prima e seconda media) delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Per presentare gli elaborati, un disegno o un fumetto o una fotografia oppure un breve video, c’è tempo fino a sabato 6 giugno.

I lavori saranno valutati da una commissione e i vincitori saranno premiati per ciascun grado di scuola e per ogni provincia: primo premio una bicicletta mountain bike, secondo premio un ciclocomputer e Kit sicurezza e terzo premio un mini kit sicurezza. In presenza di elaborati particolarmente originali, saranno previsti premi e menzioni speciali.

La partecipazione al concorso è promossa dall’Ufficio VII dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, con la partecipazione della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e dell’Unione dei Comuni Valmarecchia, in collaborazione con l’Osservatorio per l’Educazione Stradale della Regione Emilia Romagna.

Per sapere come partecipare e leggere altri dettagli è possibile consultare il portale "http://fc.istruzioneer.gov.it/pagine-tematiche/educazioni/educazione_stradale/concorsi-educazione-stradale/".