Oltre 450 bimbi a teatro a scuola di educazione stradale col vigile-burattino Bassotto

Il teatro "Il Piccolo" ha ospitato martedì mattina lo spettacolo di Educazione Stradale organizzato dal Comune di Forlì e dall'Ufficio Scolastico di Forlì Cesena. Protagonista dell'iniziativa è il Signor Bassotto, vigile-burattino che è entrato immediatamente in sintonia con i bambini, ai quali ha insegnato le elementari norme di comportamento da tenere sulla strada. Hanno partecipato 450 bambini, che hanno riso e cantato insieme al protagonista dello spettacolo. Presenti per i saluti l'assessore Marco Ravaioli, Daniela Daniele per la campagna Attenta-Mente, Alessandra Prati dell'Ufficio Scolastico e rappresentanti della Polizia Locale di Forlì.