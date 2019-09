Meldola, tra divertimento e letture: l'"Elefantino Bianco" riapre con tante novità

Lunedì 7 ottobre riaprirà il centro giochi per bambini e genitori “Elefantino Bianco” che si configura come uno spazio di socializzazione e confronto per i genitori e nel contempo un’esperienza stimolante e coinvolgente per i bambini da 1 a 3 anni. "Il servizio - spiega l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli - è promosso dal Comune di Meldola in collaborazione con l’Istituzione Davide Drudi e il coordinamento pedagogico del nido Il Pulcino, ed è volto a offrire una esperienza socio educativa ai bambini ed alle loro famiglie, valorizzando a 360 gradi il patrimonio meldolese e dimostrando ancora una volta quanto sia importante l’Istituzione quale collettore del sociale meldolese con le numerose proposte sul territorio e una sempre maggiore apertura alla cittadinanza”.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ai genitori dei bambini che non frequentano il Nido o altri centri educativi, un momento in cui potersi rilassare lasciando il bambino libero di muoversi in un ambiente protetto, un’occasione-stimolo per fare nuove attività con il proprio bambino in un luogo dove incontrare e confrontarsi con altre mamme e babbi e dove potersi sentire ascoltati da educatori qualificati per fornire un valido supporto alla genitorialità. Il servizio, inoltre, offre ai piccoli partecipanti la possibilità di sperimentare attività nuove e coinvolgenti che non potrebbero intraprendere tra le mura domestiche come l’angolo pittorico, per dare sfogo alla fantasia e magari anche alla vena artistica; l’angolo della lettura, per condividere insieme esperienze fantastiche; l’angolo simbolico "dove si può fare finta di…", l’angolo dei suoni e dei rumori ed infine l'angolo dei giochi di espressività corporea, dove promuovere le esperienze senso motorie.

Si può fruire inoltre di un giardino attrezzato per garantire autonomia di movimento, in sicurezza. Il Centro Giochi sarà aperto il pomeriggio da lunedì 7 ottobre 2019 a maggio 2020; il lunedì e giovedì , per bambini 1- 3 anni dalle ore 16.15 alle ore 18.15 nei locali del Nido “Il Pulcino” ,Via Montanari n. 15. Inoltre, per questo anno sarà avviata la sperimentazione innovazione del mercoledì presso la Biblioteca comunale Torricelli: un nuovo progetto che vede l'integrazione di due servizi comunali Centro giochi e Biblioteca. Il servizio è rivolto a bambini in età 1/6 anni, che avranno l'opportunità di ascoltare letture proposte dai lettori volontari del progetto Nati per Leggere.