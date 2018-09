Polizia Stradale, cambio al vertice: il nuovo comandante è Elena Natale

Cambio al vertice della sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena. Il nuovo comandante, che raccoglie il testimone del vice questore Francesco Cipriano, è il vice questore Elena Natale. Laureata in giurisprudenza, sposata e con due figli, vanta 18 anni di servizio svolti interamente alla polizia stradale, specialità della polizia di stato, dopo la prima esperienza operativa svolta alla Polizia Stradale di Milano, ha diretto per 5 anni il comando di Lecco. Prima di arrivare a Forlì ha ricoperto per oltre 8 anni l'incarico di dirigente della sezione Polizia Stradale di La Spezia. Cipriano, dopo poco meno di due anni, lascia la Romagna e passa alla guida della Polizia Stradale di Potenza.