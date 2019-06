Pellegrino Artusi, 164 studenti ammessi alla maturità. Per gli altri è già vacanza: l'elenco dei più bravi

Scrutini completati all'Istituto professionale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Su un totale di 838 studenti, 633 sono stati ammessi all'anno successivo, 127 quelli col giudizio sospeso, mentre sono 55 coloro che dovranno ripetere l'anno (23 quelli non scrutinati). Su 173 alunni di quinta, sono 164 coloro che da mercoledì si cimenteranno con la prova di maturità. Per quanto riguarda il primo anno, i promossi sono stati 172, i bocciati 32 (non scrutinati 12). Hanno superato l'anno con una media uguale o superiore all'8 Michelle Maldini (8,77, 1°C), Giuseppe Ciccotelli (8,31, 1°D), Lucia Neri (8,15, 1°E), Elena Macrelli e Sonia Ruffilli (8, 1°F), Yuri Guidi, Toli Yordanova Miteva e Andrea Lombini (8,08, 1°H), Giovanni Valenti (8,08, 1°I) e Selvie Lleshi (8, 1°I).

Gli ammessi al secondo anno sono 94, quelli col giudizio sospeso 42, mentre i ripetenti 6 (2 non scrutinati). Pagella con una media superiore all'8 per Arianna Milo (8,50, 2°A), Samira Versari (8,07, 2°B), Filippo Zoli (8, 2°C), Lara Castelli e Lorenzo Dellapasqua (8, 2°D), Anja Mazzani (8,07, 2°D), Mattia Oleandri (8,64, 2°D), Chaimae Essaky (8,50 2°F), Alice Batani e Giorgia Cangini (8, 2°G), Sara Chiarucci (8,43, 2°G), Sara Giubellini (8,14, 2°G), Nicolò Mazzini (8, 2°G), Mattia Tedaldi (8,93, 2°G) e Mariarosaria Turso (8,71, 2°G).

Sono stati 128 gli studenti che hanno frequentato il terzo anno. Gli ammessi sono stati 80, quelli col giudizio sospeso 39, mentre i bocciati 7 (non scrutinati 2). Per l'indirizzo Enogastronomia i più bravi sono stati Cecilia Delle Site, Marta Lombini e Annalisa Gobbi (8,10 3°D), Maya Grazioso (8,80, 3°D), Alessia Baldazzi e Francesco Lascala (8,10, 3°F) e Luca Daltri (8,20, 3°F), mentre per l'indirizzo "Servizi di sala e vendita) gli studenti della 3°C Cecilia Benini (9,6), Giulia Caselli (8,3), Francesco Cavallaccio (9,6), Arianna De Pascale (8,3) e Matilde Zama (8,10).

Sono 123 gli ammessi al quinto anno, mentre 46 quelli col giudizio sospeso e 4 coloro che dovranno ripetere la quarta (quattro non scrutinati). Sono undici gli studenti dell'indirizzo Enogastronomia che sono stati promossi con la media superiore all'8: si tratta di Khady Gningue (8,27, 4°A), Federica Guerra (8,18, 4°A), Vittoria Pompili (8,55, 4°A), Samuele Valerio (8,27, 4°A), Elia Bocchini (8,09, 4°F), Lorenzo Brolli e Luigi Cervone della 4°F entrambi con 8,09, Cristian Arcangeloni (8,09, 4°G), Andrea Beleffi e Victoria Mariani (8,27, 4°G) e Alexandra Fedosova (8,18, 4°G).

Nell'indirizzo "Accoglienza Turistica" spicca il 9,09 di Davide Marzelli della 4°B, mentre per l'indirizzo "Servizi di sala e di vendita) Lorenzo Abati (8,27, 4°C), Samuele Rossi (4°C), Martina Simeoli (8,09, 4°C), Chiara Petrini (8,18, 4°E), Thomas Casali (8,45, 4°H), Alfonso Lamberti (8,09, 4°H), Sofia Pracucci (8,18, 4°H) e Samuele Severi (8,09, 4°H).

Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci", gli studenti ammessi sono stati 65 (12 del primo anno, otto del secondo, undici del terzo, dodici del quarto e ventidue del quinto), mentre i repenti sono 7 e quelli col giudizio sospeso 30. Questi gli alunni promossi con la media uguale o superiore all'8: in 1°A Eleonora Milandri (8) ed Emma Versari (8,10); in 2°A Sofia Fabbri (8,70) e Alessandro Silvagni (8,20); in 3°A Nicole Neri (8,58); ed un 4°A Letizia Vitali (9,17). Per quanto riguarda il corso serale per adulti Ipsseoa, per il biennio primo anno gli idonei son stati 16 (Giulia Montrano 9,07), mentre quelli idoneei alla 5° sono stati 19 (Carlo Bandini media del 10). Sono 14 anni coloro che sosterranno l'esame di stato.