Elettricisti, elettronici ed idraulici del futuro: open day all'Enaip di Forlì

Elettricisti con competenze di videosorveglianza, elettronici con abilità informatiche, termoidraulici operanti nel settore delle energie rinnovabili: per far conoscere meglio la propria offerta formativa, anche in vista della prossima scadenza delle preiscrizioni ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale, SABATO 19 GENNAIO dalle 14,30 alle 18,30 Fondazione EnAIP apre la propria sede di Forlì (via Campo di Marte 166).

Durante l’open-day si potranno incontrare i docenti, ma anche gli stessi allievi dei corsi: per un pomeriggio, saranno loro a tenere laboratori e a dare dimostrazione delle attività che quotidianamente svolgono, insieme alle lezioni teoriche e all’inserimento in aziende del territorio (il corso prevede infatti almeno 300 ore di stage all’anno).

Tutti i corsi di Istruzione e Formazione Professionale istituiti da EnAIP sono biennali e gratuiti, in quanto finanziati dalla Regione Emilia Romagna con le risorse del Fondo Sociale Europeo; al termine del percorso è previsto un esame per il rilascio di una Qualifica professionale. I corsi, ad esaurimento posti e riservati a ragazzi di età compresa fra i 15 e i 18 anni, prenderanno il via a settembre, con le preiscrizioni entro il 31 gennaio.