Elezioni a Forlimpopoli, debutta Milena Garavini. La sua lista è "Forlimpopoli. Noi"

La candidata Sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini, presentata dal centro-sinistra per la successione a Mauro Grandini (del quale è stata assessore) sabato mattina ha inaugurato la sede elettorale in via Andrea Costa 6. Il comitato elettorale "Milena Garavini Sindaco" sarà il punto di snodo delle attività della lista "Forlimpopoli. Noi".