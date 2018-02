Elezioni politiche, oltre 88mila forlivesi chiamati al voto

Sono 88.111 i forlivesi chiamati domenica al rinnovo del governo: 41881 uomini e 46230 donne (per il Senato sono 82393 di cui 38950 uomini e 43443 donne). Per votare, gli elettori dovranno recarsi ai seggi muniti di documento d'identità e di Tessera Elettorale.

In caso di smarrimento della Tessera è possibile effettuare un duplicato pall’Ufficio Elettorale del Comune di Forlì (Piazzetta della Misura, 5) che per l'occasione rispetterà un calendario straordinario di apertura anche nelle giornate di giovedì (dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30), venerdì e sabato (dalle 8.30 alle 18.30) e domenica dalle 7 alle 23. Già 2548 forlivesi residenti all'estero hanno potuto esercitare il proprio voto per corrispondenza. Per informazioni: Ufficio Elettorale 0543.712864, Ufficio Relazioni con il Pubblico 0543.712444.