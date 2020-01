Elezioni regionali, istruzioni per il voto assistito e servizio trasporto ai seggi

In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti ed impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore, sarà effettuato nella sede ambulatoriale di Igiene Pubblica in Via della Rocca 19, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica (telefono 0543 733564). Il rilascio avverrà nelle giornate di lunedì 13, mercoledì 15, venerdì 17 gennaio, lunedì 20, mercoledì e venerdì 24 gennaio dalle 11 alle ore 12, mentre sabato 25 e domenica 26 dalle ore 9 alle 12.

Gli elettori fisicamente impediti, muniti di tessera elettorale con l’annotazione del diritto al voto assistito ai sensi della legge 5-2-2003 numero 17, possono accedere al voto assistito con la semplice esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità. Il Servizio Elettorale, al fine di facilitare agli elettori portatori di handicap/non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale, ai sensi dell’articolo 29 comma 1, della legge 2-2-1992, n. 104, organizza un servizio di trasporto pubblico dentro il territorio comunale cui si potrà accedere previa prenotazione telefonica nei giorni che precedono l’orario di apertura dei seggi telefono 0543 712864. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Elettorale al numero 0543 712864.