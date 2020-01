Elezioni Regionali, servizio di accompagnamento per persone anziane e con difficoltà motorie nel seggio dell'Itaer

L'Ufficio Elettorale del Comune di Forlì informa che nel seggio elettorale alla scuola Itaer, via Montaspro/via Fontanelle, a Forlì, nella domenica di elezioni (dalle 9 alle 16) è stato attivato un servizio di accompagnamento per persone anziane e con difficoltà motorie. Il servizio verrà svolto dai volontari della Pubblica Assistenza Città di Forlì. Per informazioni contattare l'Ufficio Elettorale 0543 712864.