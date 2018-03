Università, chiamata alle urne per eleggere il Senato Accademico: i risultati ufficiosi

Si sono svolte in questi giorni le elezioni per eleggere i rappresentanti del Senato Accademico e della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo dell'Università di Bologna. L'affluenza totale alle urne è stata del 53,09% (3017 su 5683); per il personale docente e ricercatore del 66,24% (1214 su 2961); e per il personale tecnico amministrativo del 41% (1803 su 2722). Nel 2015 l'affluenza totale alle urne è stata del 69,47% (4149 su 5972). L'affluenza del personale docente e ricercatore è stata del 79% (2272 su 2876); l'affluenza del personale tecnico amministrativo del 60,63% (1877 su 3096). Dai risultati ufficiosi risultano eletti dei professori "romagnoli" Alessandro Rivola (Ingegneria Forlì), Sofia Francesca (Collegio di dottorato in Studi ebraici con sede a Ravenna) e Rebecca Levy Orelli (Economia Aziendale, Forlì e Rimini), che rappresenteranno nel Senato Accademico i professori ed i ricercatori.

Come si compone il Senato Accademico

Per il Senato Accademico devono essere eletti dieci direttori di dipartimento, due per ogni area scientifico-disciplinare, per cui saranno chiamati al voto professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area; quindici professori e ricercatori, che saranno eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area scientifico-disciplinare in modo che ciascuna area esprima tre eletti; tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Per la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo saranno eletti ventiquattro componenti in cui siano rappresentate, come recita lo Statuto, "in modo adeguato la configurazione multicampus dell'Ateneo, le diverse articolazioni organizzative e le differenti professionalità al suo interno, nel rispetto del principio di pari opportunità".

I risultati ufficiosi

Area 1 Scientifica

Direttori di Dipartimento (2 componenti da eleggere)

Prof. Dore Giovanni: 195

Prof. Gargini Alessandro: 160

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori (3 componenti da eleggere)

Dott. Cicchella Antonio: 45

Prof.ssa Ercolessi Elisa: 157

Prof.ssa Monti Barbara: 174

Prof. Tagliavini Emilio: 228

Area 2 Tecnologica

Direttori di Dipartimento (2 componenti da eleggere)

Prof. Corradi Antonio: 138

Prof. Molari Giovanni: 180

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori (3 componenti da eleggere)

Prof. Grandi Gabriele: 122

Prof. Rivola Alessandro: 110

Prof.ssa Toth Elena: 193

Area 3 Medica

Direttori di Dipartimento (2 componenti da eleggere)

Prof. Bettini Giuliano: 106

Prof. Viale Pierluigi: 132

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori (3 componenti da eleggere)

Prof. Cocco Lucio Ildebrando: 108

Prof. Pasquinelli Gianandrea: 111

Prof.ssa Tonon Caterina: 205

Area 4 Umanistica

Direttori di Dipartimento (2 componenti da eleggere)

Prof.ssa Caldin Roberta: 153

Prof. Manzoli Giacomo: 207

Prof. Natale Vincenzo: 99

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori (3 componenti da eleggere)

Prof.ssa Benvenuti Giuliana: 195

Dott. Moruzzi Sebastiano: 131

Prof.ssa Sofia Francesca: 99

Area 5 Sociale

Direttori di Dipartimento (2 componenti da eleggere)

Prof. Andreatta Filippo: 208

Prof.ssa Montanari Angela: 165

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori (3 componenti da eleggere)

Dott.ssa Gandini Carla: 109

Prof. Luchetti Giovanni: 197

Prof.ssa Orelli Rebecca Levy: 135

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo (3 componenti da eleggere)

Benassi Stefano: 228

Coppola Annunziata: 131

Divella Francesca: 318

Filippi Valentina: 252

Manzo Patrizia: 145

Moncada Giacomo: 238

Pileggi Raffaele: 210

Rescigno Paola: 92

Turchini Filippo: 295