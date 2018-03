Elezioni, squadre al lavoro per liberare dalla neve i seggi

In considerazione dell’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito anche il territorio forlivese, grande attenzione è stata riservata alla pulizia da neve e ghiaccio delle sedi di seggio con squadre e mezzi che stanno concentrando il massimo sforzo. Si vota domenica dalle 7 alle 23. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi muniti di documento d'identità e di Tessera Elettorale. In caso di smarrimento della tessera è possibile effettuare un duplicato all’Ufficio Elettorale del Comune di Forlì (Piazzetta della Misura, 5), che per l'occasione rispetterà un calendario straordinario di apertura che prevede per la giornata di venerdì il servizio fino alle ore 18.30, mentre sabato l’apertura sarà dalle 8.30 alle 18.30 e domenica dalle ore 7 fino alle ore 23. Gli esiti della votazione relativi al Comune di Forlì, ovviamente ancora in forma ufficiosa, potranno essere consultati in tempo reale nella sezione "Elezioni Politiche 2018" che sarà attivata sul sito internet www.comune.forli.fc.it. La Regione Emilia-Romagna ha posticipato al giorno 11 marzo la “Domenica Ecologica” inizialmente prevista per questa domenica.

Per informazioni: Ufficio Elettorale 0543.712864, Ufficio Relazioni con il Pubblico 0543.712444, www.comune.forli.fc.it.

LE SCHEDE: ECCO I FAC-SIMILE: SENATO -CAMERA