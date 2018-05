Elicotteri, aerei, ma anche galeoni, camion e trattori: inaugurata Hobby & Model Show

Taglio del nastro sabato pomeriggio alla Fiera di Forlì per "Hobby & Model Show", una full immersion nel mondo del modellismo statico e dinamico. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Davide Drei, il deputato Jacopo Morrone e il presidente di Fiera di Forlì, Gian Luca Bagnara. Nella prima giornata i visitatori hanno potuto ammirare ogni sfaccettatura dell’hobby legata a soldatini, carri armati, treni, navi, auto e aerei in miniatura, attraverso esposizioni di associazioni e privati ed un’area commerciale con operatori del settore.

Nei 20mila metri quadrati di esposizione a farla da padrone ci sono modelli di aerei ed elicotteri, automodelli rally, trucks, mezzi movimento terra e carri armati, che sono stati protagonisti di gare, spettacoli e competizioni; inoltre la sezione Mini4WD, ha dato spazio alle velocissime auto in scala 1/32 con gare, dimostrazioni e prove anche per tutti. Diorami e modellini ferroviari costruiti in tutte le principali scale di riproduzione con ambientazioni di periodi storici e luoghi reali ed il modellismo statico con esposizioni tematiche, dimostrazioni di assemblaggio e pittura.

Fiore all’occhiello dell’evento la grande vasca che ha ospitato evoluzioni e spettacoli di modelli navali con battaglia di galeoni e sottomarini, grandi navi passeggeri e la Flotta Italeri. Nell’area giochi i visitatori si sono potuti dilettare con i war games fantasy e storico e con il settore Gundam, mentre i più piccini si sono divertiti a costruire modellini con i celebri dadi, viti e barrette di metallo in un’intera area gioco dedicata alla “Meccano”.