E' nata mentre iniziava la prima guerra mondiale: Elvezia festeggia 105 anni

Sulla torta di compleanno spicca il numero 105. A festeggiare il traguardo ultracentenario è Elvezia Fabbri. Elvezia è nata il 2 settembre 1914, nei giorni turbolenti in cui in Europa stava cominciando la prima guerra mondiale. Per festeggiare questo giorno straordinario, si sono stretti familiari e amici. A portare il saluto dell'amministrazione comunale di Forlì è intervenuta l'assessore Rosaria Tassinari, che insieme ad un omaggio floreale, ha portato l'abbraccio da parte dell'intera comunità forlivese.