Emergenza abitativa, l'assessore Tassinari annuncia un fondo per l'affitto: risorse per 320mila euro

Un "impegno concreto per fronteggiare l’emergenza abitativa". L'assessore al Welfare e alle Politiche abitative, Rosaria Tassinari, annuncia un fondo per l'affitto, una " manovra fortemente caldeggiata dalla Giunta Zattini". Tassinari entra nel dettaglio: "Si tratta di somme già a disposizione del Comune di Forlì e a valere sul Fondo per la Morosità Incolpevole, che non erano state spese nelle precedenti annualità e che finalmente sono state svincolate dalla Regione Emilia Romagna per soccorrere chi è in difficoltà nel pagamento del canone di locazione".

Prosegue l'assessore: "Le risorse, pari a 319.717,66 euro, e verranno ripartire nel seguente modo: 219.717,66 euro per l’erogazione di contributi per i conduttori di alloggi in locazione privata residenti nel Comune di Forlì; 60mila euro per incrementare la dotazione del Fondo Comunale Casa relativamente all’anno 2020, costituito da risorse rese disponibili dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e dall’Amministrazione Comunale di Forlì; 40,000mila euro per la sperimentazione di un Fondo di Garanzia a supporto della conclusione di nuovi contratti di locazione a canone calmierato nel mercato privato".

"L’emergenza casa è tra le priorità di questa Giunta - conclude Tassinari -. Grazie a queste importanti risorse e alla scelta, del tutto innovativa, di fare da garante in alcune particolari situazioni di sottoscrizione dei contratti, il Comune di Forlì è ‘partner’ di chiunque, per ragioni anche non imputabili alla propria volontà, stia attraversando un momento di difficoltà economica".