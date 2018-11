"Emergenza aeroportuale", come gestire il salvataggio di vite umane: se ne parla in un incontro

"Emergenza Aeroportuale: prevenire e gestire l’evento più temibile nel trasporto aereo". Questo è il tema della quinta edizione della Safety Conference organizzata da Isaers, società del Polo Aeronautico di Forlì, in collaborazione con l'ordine degli ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena che si terrà a Forlì giovedì alle 9,30 all’Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, in via Flavio Biondo 16. In generale un’emergenza aeroportuale è una circostanza, seppure rara e non configurabile a priori, nella quale la complessa organizzazione di un aeroporto è chiamata ad agire con tempestività ed efficienza, in modo coordinato e sulla base di una pianificazione degli interventi che possa assicurare non solo il salvataggio delle vite umane, ma anche l’assistenza a tutti coloro che in vario modo sono coinvolti nell’evento.

Il tema della pianificazione dell’emergenza e della individuazione delle responsabilità di ciascun organismo è quindi di fondamentale importanza. Obiettivo della conferenza è di illustrare come è strutturata la gestione delle emergenze in ambito aeroportuale attraverso le testimonianze dei vari attori coinvolti, indicando quali sono le attività critiche e i miglioramenti che possono essere introdotti nei piani di emergenza e nei piani di protezione civile per minimizzare le conseguenze degli eventi e garantire adeguata assistenza a tutti coloro che sono coinvolti nell’evento stesso. Sono previsti interventi di Enac, Ansv, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Enav, Gestori aeroportuali, Anci, Associazione 8 ottobre e rappresentanti degli operatori di soccorso.