Emergenza casa e fondo per l'affitto, Tassinari: "Contributo per 304 famiglie"

Si sono concluse in questi giorni le procedure di assegnazione dei contributi per l’affitto a 304 famiglie del forlivese, per un importo complessivo di più di 290mila euro. "Con riferimento al bando per l’affitto anno 2019, che si è concluso il 28 febbraio scorso, sono 304 le famiglie beneficiarie di contributi residenti nel nostro Comune, individuate nell'ambito della graduatoria distrettuale per incidenza del canone annuale su reddito Isee per un totale di 290.735 euro - aggiorna l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari -. Di queste, 207 vedono la presenza di figli minorenni e 38 di almeno un componente disabile. Il contributo affitto medio erogato, pari a due mensilità di canone di locazione, è di 956 euro, mentre iI reddito Isee medio è di 5225 euro".

"L’emergenza casa è tra le priorità di questa Giunta e si pone al centro di un ventaglio di politiche di sostegno riservate a chiunque abbia subito la perdita o la diminuzione del reddito, anche a seguito dell'emergenza Covid 19. Grazie a queste importanti risorse - conclude Tassinari - il Comune di Forlì è ‘partner’ di decine di famiglie che per i motivi più vari stanno attraversando un momento di difficoltà economica".