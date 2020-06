Emergenza climatica, i Fridays for future tornano in piazza: manifestazione con centinaia di scarpe

Venerdì 5 Giugno, Giornata Mondiale dell’ambiente, i ragazzi di Fridays For Future di Forlì tornano a manifestare in Piazza per porre l’attenzione di nuovo sulla emergenza climatica. "Nel pieno rispetto delle indicazioni degli esperti per la riduzione dei rischi di contagio per il Covid, la manifestazione si svolgerà in una modalità completamente nuova, in completa sicurezza", precisa la nota degli organizzatori.

Il gruppo riempirà tutta Piazza Saffi con migliaia di scarpe, simbolo di una giusta ripartenza post coronavirus. "La crisi climatica non si è fermata, e lo stop obbligato a causa della pandemia deve essere trasformato in una occasione per ripensare e ridisegnare il futuro economico in modo sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare portando le proprie scarpe, scegliendo poi se riprenderle al termine dell’iniziativa o se donarle al Comitato per la lotta contro la fame nel Mondo, una realtà solidale molto importante del nostro territorio, al servizio dei più bisognosi", spiega la nota.

La raccolta delle scarpe inizierà alle ore 15 in Piazza Saffi e l’iniziativa di flash mob terminerà alle ore 18, orario nel quale si invitano i partecipanti a scattare foto da condividere per rilanciare l’importante messaggio. Nella stessa giornata in tutta Europa il movimento Fridays For Future si riprenderà tante piazze cittadine per chiedere ai Governi di tutti i livelli di puntare sulla transizione ecologica nella ripartenza, per fare in modo che la crisi climatica venga affrontata senza sprecare ulteriore tempo.