Emergenza climatica, nuovo "die-in" di Fridays For Future: stesi come "morti" davanti la banca

"Non bruciate il nostro futuro". "Rispettiamo la Terra". Decine di giovani del movimento Fridays For Future hanno inscenato il "die-in" in Piazza Saffi. Si sono finti morti stando sdraiati per terra tra i passanti, per simulare gli effetti del cambiamento climatico. Questa volta la manifestazione si è svolta davanti alla sede dell'Unicredit di Piazza Saffi, perchè, evidenziano i giovani ambientalisti, "vogliamo che le banche smettano di finanziare i combustibili fossili. I nostri soldi devono sostenere un mondo migliore, non contribuire alla sua distruzione". Prima della manifestazione gli attivisti erano in Comune per la Commissione ambiente "per vigilare sulla stesura della dichiarazione di emergenza climatica".