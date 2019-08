Emergenza climatica, i giovani chiamano i genitori: nasce "Parents for Future Forlì"

Ad un mese dal prossimo sciopero per il clima, in programma a Forlì il 27 settembre, è nata ufficialmente la sezione “Parents for Future Forlì”, che raggruppa tutte le persone adulte della città mercuriale, che desiderano affiancare e sostenere i ragazzi Fridays for Future nella lotta contro l'emergenza climatica in corso, accogliendo l’appello di Greta Thunberg.

"Il gruppo si rivolge a tutti i “genitori” nel senso più ampio del termine: a tutti coloro, cioè, che si prendono cura dei giovani e si preoccupano del loro futuro su questo pianeta - viene spiegato -. Siamo mamme e papà, nonni e nonne, zii e zie, tutori e tutrici, padrini e madrine; adulti che sostengono i giovani nelle loro richieste di un futuro sicuro, giusto e incontaminato, e ci impegniamo ad 'agire ora' per la salvaguardia del futuro del pianeta".

"Ora - concludono - il nostro primo compito è continuare a sensibilizzare la cittadinanza alla tematica del cambiamento climatico e di coinvolgere quante più persone possibili nel prossimo sciopero globale per il clima. Ci ritroveremo prestissimo per dare il nostro contributo accanto ai ragazzi. Chi si vuole unire al gruppo ci può trovare su Facebook https://www.facebook.com/groups/301943877271252/ oppure scrivere una mail a p4fforli@gmail.com ".