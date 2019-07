Emergenza climatica, se ne discute in Commissione Ambiente. Presenti anche i Fridays For Future

Venerdì alle ore 15.30 si riunirà per la prima volta la Seconda commissione consiliare del Comune di Forlì, che si occupa di programmazione, investimenti, urbanistica ed ambiente. A questa commissione è stata rimandata la discussione sulle tre mozioni riguardanti l’emergenza climatica, presentate dai diversi gruppi consiliari in Consiglio, con l’obiettivo di arrivare ad un testo unitario che possa essere votato all’unanimità.



"Lunedì, occupando la sala prima del Consiglio Comunale, abbiamo chiesto che si ripartisse dal nostro testo, accantonando in particolare la mozione presentata dalla maggioranza, che presentava diversi passaggi per noi inaccettabili, che addirittura negavano il problema nelle premesse - spiegano i giovani di Fridays For Future -. Auspichiamo che in commissione la discussione riparta dalla nostra bozza, consegnata a tutti i gruppi consiliari e frutto dell’unione di altre mozioni votate in altri comuni italiani con la petizione che i candidati sindaco hanno firmato in campagna elettorale".

"La commissione sarà aperta al pubblico ed invitiamo tutti a partecipare come spettatori, ma abbiamo chiesto a tutti i gruppi consiliari di nominare un nostro attivista come esperto in maniera temporanea, per darci la possibilità di intervenire nel dibattito in maniera trasparente e trasversale, indipendente da un singolo schieramento - concludono -. Speriamo che questa richiesta venga accolta positivamente, sarebbe un segnale importante di apertura nei confronti delle migliaia di ragazzi che sono scesi in piazza in questi mesi".