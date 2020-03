Emergenza coronavirus, anche la farmacia della Cava si attiva per la consegna dei farmaci a domicilio

Anche la farmacia Zuccari del quartiere Cava offre un servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Il servizio fornito dal banco dei farmaci di viale Bologna è riservato a chi non può recarsi in farmacia per disabilità o gravi malattie. Per poter godere del servizio è stato istituito un numero verde gratuito attivo dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. 800189521.