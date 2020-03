Emergenza coronavirus: chiudono gli sportelli dell'Ufficio Immigrazioni della Questura

Da martedì e per i prossimi trenta giorni saranno chiusi gli sportelli dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì-Cesena. L'ufficio di corso Garibaldi sarà operativo per tutte le pratiche urgenti, come ad esempio le espulsioni, ma non accoglierà i cittadini. Tutti gli appuntamenti sono spostati al mese di aprile.